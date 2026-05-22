＜たまたま？意図的？＞20年来の仲良しグループ。私だけいつも軽んじられ…ついに子どもまで影響が！
子どもが生まれてからも一緒に集まれる、学生時代からの仲間。旧知の仲だからこそ何でも言い合えたり、相談できたり、心強く感じることもあるかもしれません。今回の投稿者さんは、数ヶ月に一度、学生時代から続いているグループで会い、メンバーとその子どもの誕生日にサプライズをして祝っているようです。ところがある出来事をきっかけに、以前から感じていた疑念がさらに大きくなったようで……。
『前回、わが子の誕生日だったのに忘れられていました。結果として祝ってもらったのですが、うちの子だけプレゼントももらえませんでした。以前から私に関することは手を抜かれていたのですが、これが子どもにも影響するようになり、もう付き合いはやめようかと思っています。寂しいし悲しいし、子どもにも嫌な思いをさせて辛いです』
投稿者さんは、グループのなかで投稿者さんだけ雑に扱われているように感じるといいます。「次集まったときに渡すね！」と言われていたお子さんへの誕生日プレゼントは、結局もらえなかったそうです。ほかにも投稿者さんの名前の漢字や誕生日を間違えたり、投稿者さんの結婚式に限って、地味めな格好にセルフのヘアアレンジで揃えて来たりしたこともあるそうです。20年以上の関係で、いつからこんな扱いになったのかわからないとも綴っていました。この投稿に、ママたちからは投稿者さんを励ますコメントが寄せられました。
それは友だちではないのでは？むしろいじめの域かも……
『それは本当に友だち？ ゆるーくいじめられている気がするよ。みんなで投稿者さんをいじって団結しているんじゃない？』
『プレゼントをもらえなかったのはもう決定的。「用意するのを忘れた、しまった！」って思ってるんじゃなくて、もう投稿者さんたちのことが意識にないんだよ。もしくは意図的か』
『全部わざとでは？ 投稿者さんが離れていくのを待っている感じ』
誕生日には毎回サプライズをしている集まりで、投稿者さんのお子さんの誕生日だけを忘れる、というのはなかなか考えにくいように感じますよね。ひとりであれば忘れてしまうことがあっても、グループであれば誰か覚えているのではないでしょうか。さらに本当に忘れていて申し訳なく思っているのであれば、「次に集まったときに持ってくる」と言ったことは覚えていてもよさそうです。まったく誠意が感じられない一連の対応に、ママたちが「意図的なのでは？」と感じるのも頷けます。
子どものためにも会わない選択が必要かも
『投稿者さんはそういう立ち位置でも納得していたのかもしれないけど、お子さんが「そういうものだ」と変に納得して我慢してしまったらかわいそうなので、子連れでは会わないであげて』
『自分だけならまだしも、わが子まで雑な扱いをされたらその時点で関わるのをやめる』
『私なら付き合いをやめるかな。子どもに悪いし、嫌な思いをするのも嫌だしね。私も不快な言動が増えてきた15年来の友だちと最近、疎遠にしたよ。たぶんスッキリするよ』
投稿者さんのお子さんへの影響を心配するママからのコメントもありました。お子さんだけプレゼントをもらえないことで、「なぜ自分だけ？」と感じるでしょうし、雑に扱われる環境が当たり前となってもよくないのではないでしょうか。お子さんのためにも距離を取る必要があるかもしれません。実際に旧来の友だちと距離を取った、というママからのコメントもいくつかありました。長い付き合いであっても、価値観が合わなくなれば離れるというのは自然なことではないでしょうか。
離れるときには不満をぶちまけるのもあり
『グループLINEで思いの丈を送ってみては。普通ならよく考えて返事をしてくると思う。それでも軽んじられたら、もう友だちをやめたほうがいい』
『子ども同士が同じ校区でないなら、はっきり今までの不満をぶちまけて縁を切ったら？ 同じ校区にいるならフェードアウトする』
『「忙しい」とやんわり断ってフェードアウトしたらいいよ。そのうち投稿者さん親子の近況が知りたくて連絡してくるかも』
ママたちからは、距離の取り方についてのアドバイスもありました。物理的にも距離があって、今後影響がなさそうであれば、これまでの思いをすべて伝えてみてもいいのかもしれません。ただ、そのリアクションによってはさらに不愉快な思いをする可能性もあります。また今後もどこかでつながる可能性があるなら、フェードアウトが無難かもしれません。
手放したら新しい人間関係が広がるかも
『20年友だちだったとしても、自分が嫌だと思うことをされているのに付き合う必要はないよ。人生まだまだ長いんだから、いい友だちをこれから見つけたらいいんだよ』
『長い付き合いだし離れたくない気持ちはわかるけど、会わないほうがいい場合もあると思います。手放すと新しく入ってくる、ともいいます。今は思い切って手放すときなのかも。時が経ってまた関係が変わる可能性もありますよ』
今回、こういったコメントも少なくありませんでした。わざわざ時間を作ってお金をかけて会いに行って、嫌な思いをする必要はないですよね。たまにしか会わない関係ならなおさらです。「自分を大事にしてくれる人と付き合うほうがいい」というコメントも複数ありました。お互いに信頼できる人とでないと、本当の意味でよい関係を築くのは難しいのではないでしょうか。
20年来の友だちから軽んじられていることを悩むママからの今回の投稿。投稿者さんだけでなく、お子さんへの影響もありそうですし、今回が縁を切るタイミングなのかもしれません。ママたちからは、投稿者さんへのエールが目立ちました。長く続いた関係を断つのは寂しい気持ちもあるでしょう。それでも居心地のよくない関係は手放し、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。その先に新しい出会いが待っているかもしれませんよ。