子ども、夫、自分用……。家族のお弁当は、それぞれ好みや量も違うから、「みんな同じ内容」ではうまくいかないこともありますよね。部活の日はボリューム重視、糖質オフ中ならご飯なし。相手を思い浮かべながら工夫するのも、手作り弁当ならではです。今回は、「オレペエディター」たちのリアルなアイディアをご紹介。毎日のお弁当作りに役立つヒントをお届けします。試合や遠征に合わせて『部活がんばれ弁当』活動に応じた量で作