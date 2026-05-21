俳優・市原隼人が２１日、自身のＳＮＳを更新。「大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに」愛車を駆って、旅に出たことを報告した。「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た。大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…そのまま京都、長野へ行くことにした」と愛車の日産スカイラインＧＴ-Ｒ（Ｒ３２型）を運転して旅をしたことを説明。「長野ではスカイラインミュージアムに訪れ、生涯忘れられな