円谷プロダクションは21日、公式サイトにプレスリリースを掲載。「『76年書面』に関する利用権不存在確認訴訟の勝訴判決について」と題した書面を公表した。【写真】最新作『ウルトラマンテオ』に登場するプチ怪獣 プッチーそこでは「当社が、ユーエム株式会社（以下「ユーエム社」といいます）を被告として提起しておりました、初期ウルトラマンシリーズの日本国外利用権に関する『利用権不存在確認請求事件』につきまして、2