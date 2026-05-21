【モデルプレス＝2026/05/21】タレントの小倉優子が5月19日、自身のInstagramを更新。中学2年生の長男への弁当や、弁当作りの便利グッズを公開した。【写真】42歳3児のママタレ「バリエーション豊富ですごい」不評な組み合わせ入った中2息子への弁当2日分◆小倉優子、中2長男への弁当公開 便利グッズも紹介小倉は「どんどん量が増えるお弁当」とコメント。大きな2段のお弁当箱の片方にぎっしりご飯を詰め、もう片方に大量の唐揚げ