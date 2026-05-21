3児の母・小倉優子「どんどん量が増える」中2息子への弁当2日分公開 便利グッズも紹介「バリエーション豊富ですごい」「使ってみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】タレントの小倉優子が5月19日、自身のInstagramを更新。中学2年生の長男への弁当や、弁当作りの便利グッズを公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「バリエーション豊富ですごい」不評な組み合わせ入った中2息子への弁当2日分
小倉は「どんどん量が増えるお弁当」とコメント。大きな2段のお弁当箱の片方にぎっしりご飯を詰め、もう片方に大量の唐揚げと卵焼き、ひじきなどを詰めたものと、チキンソテーと海老とズッキーニのソテー、串に刺した枝豆などを詰めたものの2日分の弁当を公開し、「『チキン、めちゃくちゃ美味しかった！』と言ってくれましたが、海老のソテーにズッキーニも入れたら不評でした」と長男の感想をつづっている。
また、「お弁当用の冷却ファンが便利です」と記し、唐揚げとチキンソテーをそれぞれ冷却ファンで冷ましている様子も投稿している。
この投稿に、ファンからは「ボリュームある美味しそうなお弁当」「素直に『美味しかった』って言える息子さん素敵」「冷却ファン使ってみたい」「バリエーション豊富ですごい」「食べるのが楽しくなりそう」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「バリエーション豊富ですごい」不評な組み合わせ入った中2息子への弁当2日分
◆小倉優子、中2長男への弁当公開 便利グッズも紹介
小倉は「どんどん量が増えるお弁当」とコメント。大きな2段のお弁当箱の片方にぎっしりご飯を詰め、もう片方に大量の唐揚げと卵焼き、ひじきなどを詰めたものと、チキンソテーと海老とズッキーニのソテー、串に刺した枝豆などを詰めたものの2日分の弁当を公開し、「『チキン、めちゃくちゃ美味しかった！』と言ってくれましたが、海老のソテーにズッキーニも入れたら不評でした」と長男の感想をつづっている。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームある美味しそうなお弁当」「素直に『美味しかった』って言える息子さん素敵」「冷却ファン使ってみたい」「バリエーション豊富ですごい」「食べるのが楽しくなりそう」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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