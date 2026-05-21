【モデルプレス＝2026/05/21】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）に出演していた練習生のアーチャー・ウイ（ARCHER）が5月21日、自身のInstagramを更新。同じく練習生だったリー・ウェイゼ（WEIZE）と、ジュアン・ジェイ（JAY）と東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「日プ新世界」脱落の練習生ら「画面が可