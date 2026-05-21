「日プ新世界」脱落のアーチャー・ウイ、元練習生2人とのディズニー満喫ショット大量公開「耳カチューシャ似合う」「ギャップが可愛い」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/21】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）に出演していた練習生のアーチャー・ウイ（ARCHER）が5月21日、自身のInstagramを更新。同じく練習生だったリー・ウェイゼ（WEIZE）と、ジュアン・ジェイ（JAY）と東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「日プ新世界」脱落の練習生ら「画面が可愛いが溢れてる」カチューシャ姿でディズニー満喫
同月14日に放送された第2回順位発表式にて、アーチャーは36位、ウェイゼは40位、ジェイは43位となり、惜しくも脱落した3人。その後、それぞれ個人のInstagramを開設し、直筆でファンへ感謝のメッセージをつづっていた。
今回、アーチャーは「When I went to Disneyland during my time in Japan！」と投稿し、日本滞在中に東京ディズニーシーを訪れたことを報告。耳付きカチューシャを着け、ウェイゼとジェイとともにパークやアトラクションを満喫する様子を収めた写真を複数公開した。
この投稿にファンからは「3人で行ってたんだ！」「ギャップが可愛い」「感激」「日本を楽しんでくれて嬉しい」「仲良しなの！？」「天使」「画面が可愛いが溢れてる」「これからも応援してます！」「耳カチューシャ似合う」などと反響が寄せられている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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◆「日プ新世界」アーチャー・ウイ、リー・ウェイゼ＆ジュアン・ジェイとディズニー満喫
同月14日に放送された第2回順位発表式にて、アーチャーは36位、ウェイゼは40位、ジェイは43位となり、惜しくも脱落した3人。その後、それぞれ個人のInstagramを開設し、直筆でファンへ感謝のメッセージをつづっていた。
今回、アーチャーは「When I went to Disneyland during my time in Japan！」と投稿し、日本滞在中に東京ディズニーシーを訪れたことを報告。耳付きカチューシャを着け、ウェイゼとジェイとともにパークやアトラクションを満喫する様子を収めた写真を複数公開した。
この投稿にファンからは「3人で行ってたんだ！」「ギャップが可愛い」「感激」「日本を楽しんでくれて嬉しい」「仲良しなの！？」「天使」「画面が可愛いが溢れてる」「これからも応援してます！」「耳カチューシャ似合う」などと反響が寄せられている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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