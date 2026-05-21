【モデルプレス＝2026/05/21】女優の佐々木希が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供達が大好物の秋田の山菜を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳国民的女優「初めて見ました」東京では買えない秋田の山菜料理◆佐々木希、秋田の山菜”ミズ”を公開佐々木は「母、ありがとういつも 子供の頃から大好きな、秋田の山菜、ミズ」とつづり、写真を投稿。出身地秋田の山菜であることから「しっかり洗う！筋取り面倒だ