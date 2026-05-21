2児の母・佐々木希「子供達も大好物」秋田の山菜“ミズ”料理を公開「初めて見ました」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】女優の佐々木希が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供達が大好物の秋田の山菜を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳国民的女優「初めて見ました」東京では買えない秋田の山菜料理
佐々木は「母、ありがとういつも 子供の頃から大好きな、秋田の山菜、ミズ」とつづり、写真を投稿。出身地秋田の山菜であることから「しっかり洗う！筋取り面倒だけど、母がいつもやってから送ってくれる」「炒める」と、フライパンで炒めながら味付けする様子を公開している。最後にはお皿の上に乗せられたミズを披露し「子供達も大好物のミズ。東京では買えないから、この時期だけの贅沢な山菜 ママ、ミズってまだ（季節）〜？早く食べたいって言われる やっと食べられるね」と嬉しい気持ちを明かしていた。
この投稿には「初めて見ました」「美味しそう」「愛情たっぷり」「季節感があって素敵」などと反響が集まっている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳国民的女優「初めて見ました」東京では買えない秋田の山菜料理
◆佐々木希、秋田の山菜”ミズ”を公開
佐々木は「母、ありがとういつも 子供の頃から大好きな、秋田の山菜、ミズ」とつづり、写真を投稿。出身地秋田の山菜であることから「しっかり洗う！筋取り面倒だけど、母がいつもやってから送ってくれる」「炒める」と、フライパンで炒めながら味付けする様子を公開している。最後にはお皿の上に乗せられたミズを披露し「子供達も大好物のミズ。東京では買えないから、この時期だけの贅沢な山菜 ママ、ミズってまだ（季節）〜？早く食べたいって言われる やっと食べられるね」と嬉しい気持ちを明かしていた。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿には「初めて見ました」「美味しそう」「愛情たっぷり」「季節感があって素敵」などと反響が集まっている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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