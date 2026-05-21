【モデルプレス＝2026/05/21】女優の中谷美紀が21日、都内のフランス大使館で行われた「evian 200周年・新ボトル メディア発表会」に出席した。美しい肌を保つ秘訣を明かす場面があった。【写真】50歳ベテラン女優、背中大胆披露のロングドレス姿◆中谷美紀、背中大胆披露のロングドレスで登場同ブランドのアンバサダーを務める中谷は、冒頭「小雨が降る中ようこそお越しくださいました」と来訪者を気遣い、背中が開いたエレガント