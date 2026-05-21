中谷美紀、女性に必要な栄養素2種の摂取方法「お肌をみずみずしく保つのにも必要」背中大胆披露のロングドレスで魅了
【モデルプレス＝2026/05/21】女優の中谷美紀が21日、都内のフランス大使館で行われた「evian 200周年・新ボトル メディア発表会」に出席した。美しい肌を保つ秘訣を明かす場面があった。
【写真】50歳ベテラン女優、背中大胆披露のロングドレス姿
同ブランドのアンバサダーを務める中谷は、冒頭「小雨が降る中ようこそお越しくださいました」と来訪者を気遣い、背中が開いたエレガントなロングドレス姿で登場。「200周年のお祝いなので、"水の精"のようなイメージでこのドレスをまとってみました」と語り、司会者から「女神降臨したと思った」と言われると照れ笑いを浮かべた。
長年「evian」を愛飲しているという中谷は「血栓の予防になったり、お肌をずみずしく保つのにも必要。とりわけ我々の体に、そして特に女性に大切なカルシウムとマグネシウムはお水から摂るように普段から心がけておりまして、必ず2リットルほど毎日飲用しております」と美の秘訣を告白。さらに「毎日飲んでいるが災害用の備蓄をしています。ミネラル豊富で安心」と話した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳ベテラン女優、背中大胆披露のロングドレス姿
◆中谷美紀、背中大胆披露のロングドレスで登場
同ブランドのアンバサダーを務める中谷は、冒頭「小雨が降る中ようこそお越しくださいました」と来訪者を気遣い、背中が開いたエレガントなロングドレス姿で登場。「200周年のお祝いなので、"水の精"のようなイメージでこのドレスをまとってみました」と語り、司会者から「女神降臨したと思った」と言われると照れ笑いを浮かべた。
◆中谷美紀、美の秘訣明かす
長年「evian」を愛飲しているという中谷は「血栓の予防になったり、お肌をずみずしく保つのにも必要。とりわけ我々の体に、そして特に女性に大切なカルシウムとマグネシウムはお水から摂るように普段から心がけておりまして、必ず2リットルほど毎日飲用しております」と美の秘訣を告白。さらに「毎日飲んでいるが災害用の備蓄をしています。ミネラル豊富で安心」と話した。（modelpress編集部）
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