KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Life、au少額短期保険は、画面割れや水没、故障などを補償する「povoのスマホ保険」を開始した。通信キャリアや新品・中古を問わず加入できる。価格は月額190円～。 「povoのスマホ保険」は、au少額短期保険が販売するスマホ保険を、KDDI Digital Lifeが取扱代理店として提供するもの。自身の端末だけではなく、家族が使用する端末なども加入できる。 ラインアップは