KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Life、au少額短期保険は、画面割れや水没、故障などを補償する「povoのスマホ保険」を開始した。通信キャリアや新品・中古を問わず加入できる。価格は月額190円～。

「povoのスマホ保険」は、au少額短期保険が販売するスマホ保険を、KDDI Digital Lifeが取扱代理店として提供するもの。自身の端末だけではなく、家族が使用する端末なども加入できる。

ラインアップは、月額190円の「シンプル」プラン、月額270円の「スタンダード5」プラン、月額380円の「スタンダード10」プランの3種類。プランによって、補償内容や加入条件、保険金額が異なる。

プラン名 シンプル スタンダード5 スタンダード10 月額料金 190円 270円 380円 補償内容 破損・水濡れ 破損・水濡れ・故障・盗難 破損・水濡れ・故障・盗難 加入対象スマホ 購入時期の指定期間なし 購入から2年以内の端末 購入から2年以内の端末 保険金額 最大5万円 最大5万円 最大10万円 通算限度額 最大5万円 最大5万円 最大10万円 自己負担額 3000円 3000円 3000円

スマホ保険の申し込みはau少額短期保険のWebサイトから行う。入力フォームから情報を入力し、補償対象の端末を撮影して登録する。続けて、IMEI表示画面のスクリーンショット、もしくはIMEI表示画面が表示された端末を撮影して登録する。最後に支払い方法を入力して完了となる。

「povoのスマホ保険」提供開始記念して、キャンペーンも開催する。6月30日までの期間中、スマホ保険に加入すると先着2万名に「データ使い放題（2時間）」が進呈される。さらに先着2万名の中から、抽選で最大200名に「3GB（30日間）」も当たる。プロモコードの配布は7月中旬で、入力期限は7月31日。

すでにau少額短期保険のスマホ保険に加入しているユーザーが、プラン変更などで再加入した場合も対象となる。また、複数端末を所有している場合など、スマホ保険に複数申し込んだ場合もすべての契約が対象となる。