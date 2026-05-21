povoからスマホ保険、月額190円～ 中古端末も補償
KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Life、au少額短期保険は、画面割れや水没、故障などを補償する「povoのスマホ保険」を開始した。通信キャリアや新品・中古を問わず加入できる。価格は月額190円～。
「povoのスマホ保険」は、au少額短期保険が販売するスマホ保険を、KDDI Digital Lifeが取扱代理店として提供するもの。自身の端末だけではなく、家族が使用する端末なども加入できる。
ラインアップは、月額190円の「シンプル」プラン、月額270円の「スタンダード5」プラン、月額380円の「スタンダード10」プランの3種類。プランによって、補償内容や加入条件、保険金額が異なる。プラン名 シンプル スタンダード5 スタンダード10 月額料金 190円 270円 380円 補償内容 破損・水濡れ 破損・水濡れ・
故障・盗難 破損・水濡れ・
故障・盗難 加入対象スマホ 購入時期の指定期間なし 購入から2年以内の端末 購入から2年以内の端末 保険金額 最大5万円 最大5万円 最大10万円 通算限度額 最大5万円 最大5万円 最大10万円 自己負担額 3000円 3000円 3000円
スマホ保険の申し込みはau少額短期保険のWebサイトから行う。入力フォームから情報を入力し、補償対象の端末を撮影して登録する。続けて、IMEI表示画面のスクリーンショット、もしくはIMEI表示画面が表示された端末を撮影して登録する。最後に支払い方法を入力して完了となる。
「povoのスマホ保険」提供開始記念して、キャンペーンも開催する。6月30日までの期間中、スマホ保険に加入すると先着2万名に「データ使い放題（2時間）」が進呈される。さらに先着2万名の中から、抽選で最大200名に「3GB（30日間）」も当たる。プロモコードの配布は7月中旬で、入力期限は7月31日。
すでにau少額短期保険のスマホ保険に加入しているユーザーが、プラン変更などで再加入した場合も対象となる。また、複数端末を所有している場合など、スマホ保険に複数申し込んだ場合もすべての契約が対象となる。