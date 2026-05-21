バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代を対象に「恋人にしたい男性スポーツ選手」ランキングに関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：羽生結弦（フィギュアスケート）2位は、プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんでした。上品で落ち着いた雰囲気や美しい演技が支持されており、「王子様みたい」「真面