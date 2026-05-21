Z世代が選ぶ「恋人にしたい男性スポーツ選手」ランキング！ 2位は「羽生結弦」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代を対象に「恋人にしたい男性スポーツ選手」ランキングに関するアンケートを実施しました。
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんでした。
上品で落ち着いた雰囲気や美しい演技が支持されており、「王子様みたい」「真面目で一途そう」といった声が寄せられました。ストイックに競技へ向き合う姿勢や、誠実さを感じさせる上品な人柄も多くの支持を集めています。
1位は、ロサンゼルス・ドジャース所属のメジャーリーガー・大谷翔平さんでした。
スター選手として圧倒的な実力を誇り、「誠実そう」「優しくて安心感がある」といった信頼できる人柄が評価されました。世界的な活躍を続けながらも謙虚で努力家な姿勢が、Z世代から高い尊敬を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：羽生結弦（フィギュアスケート）
2位は、プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんでした。
上品で落ち着いた雰囲気や美しい演技が支持されており、「王子様みたい」「真面目で一途そう」といった声が寄せられました。ストイックに競技へ向き合う姿勢や、誠実さを感じさせる上品な人柄も多くの支持を集めています。
1位：大谷翔平（野球）
1位は、ロサンゼルス・ドジャース所属のメジャーリーガー・大谷翔平さんでした。
スター選手として圧倒的な実力を誇り、「誠実そう」「優しくて安心感がある」といった信頼できる人柄が評価されました。世界的な活躍を続けながらも謙虚で努力家な姿勢が、Z世代から高い尊敬を集めています。
(文:All About ニュース編集部)