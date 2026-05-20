À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF±§ÌîÁµÅÍ¡Ê22¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤«¤éÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢±§Ìî¤Ï2024Ç¯7·î¤ËÀ¶¿å¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ØÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¡ØSky Sport¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±§Ìî¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤âÉâ¾å¤·¤Æ