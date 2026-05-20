◇パ・リーグオリックス─ソフトバンク（2026年5月20日京セラドーム）オリックスがソフトバンク相手に連勝。西武が敗れたため首位に再浮上した。今季初スタメンのオリックス・山中が、岸田監督の起用に応える躍動だ。「6番・一塁」に名を連ね、2回無死一、三塁でソフトバンク・藤原の低めチェンジアップをうまく拾い上げて先制の中前適時打を放った。「今季初打席ですし、チャンスの場面だったので思い切って積極的に