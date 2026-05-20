21日は広い範囲で雨が降るでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■各地で傘の出番梅雨のような雨の降り方に21日（木）は、東北から九州にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。前線や低気圧に向かって梅雨の時期のような暖かく湿った空気が流れ込むため、激しい雷雨となる恐れがあります。通勤通学の時間帯も各地で本降りの雨となり、沿岸部を中心に風も強まりそうです。足元がぬれてしまうくらいの雨になりそうな