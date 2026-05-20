OPERA（オペラ）の2026年夏新作コスメ情報が到着！ぷるんとしたツヤとキレイな色が続く『グロウリップティント』より、“甘さ控えめのキャンディ”をイメージした限定色（413／414）が登場。5月27日（水）より限定発売されます。今回は、編集部によるリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。OPERA（オペラ）2026年夏新作コスメOPERA（オペラ） 2026年夏新作コスメ 『グロウリップティント』こんにちは、ふぉーちゅん編集