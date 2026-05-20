【モデルプレス＝2026/05/20】俳優の小沢仁志が5月19日、自身のInstagramを更新。手作りのつけ麺を公開し、反響を呼んでいる。【写真】63歳俳優「簡単なのに革命」“味激変”こだわりの昆布水つけ麺◆小沢仁志、昆布水つけ麺を公開小沢は「おはようさん 最近は早寝早起きを習慣つけるようにしてる」とつづり、「今日も暑いそう なんで 昆布水つけ麺作ってみた」と報告。「つけ麺の麺を昆布水に浸すだけで味激変」と紹介し、豚肉、