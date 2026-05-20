「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が六回の第３打席で右翼へ同点ソロを放った。自身２３度目、今季初の１試合マルチ本塁打だ。六回先頭の打席。初球のスプリットを見極めると、２球目の同球種をきれいにすくい上げた。まるでゴルフのスイングのような独特の軌道で捉えた打球は右翼席へ美しい放物線を描き、スタンドへ着弾。敵地がドジャースファンの大歓声に包まれ、