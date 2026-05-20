言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひグラフクイズ」！今回は、衣服の素材、豊かな海の恵み、そして人間関係やコミュニティにおける表現という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うい□□のよ□□のヒント：ウールなどの長い繊維を引きそろえて作った糸。海岸の岩場など