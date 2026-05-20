【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは海の恵み
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひグラフクイズ」！
今回は、衣服の素材、豊かな海の恵み、そして人間関係やコミュニティにおける表現という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□う
い□□の
よ□□の
ヒント：ウールなどの長い繊維を引きそろえて作った糸。海岸の岩場などで採れる貝や海藻などの集まり。そして、他の土地からやって来た人を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「そも」を入れると、次のようになります。
そもう（梳毛）
いそもの（磯物）
よそもの（余所者）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、なめらかな生地を生み出すテキスタイルの用語、波打ち際で手に入る自然の収穫物、そして新たな環境に訪れた人物を表す言葉を組み合わせました。共通する「そも」という響きが、職人が紡ぎ出す上質な素材の世界から、活気ある豊かな海辺の文化、さらに人と人との関係性を描く場面まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、衣服の素材、豊かな海の恵み、そして人間関係やコミュニティにおける表現という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□う
い□□の
よ□□の
ヒント：ウールなどの長い繊維を引きそろえて作った糸。海岸の岩場などで採れる貝や海藻などの集まり。そして、他の土地からやって来た人を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そも正解は「そも」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そも」を入れると、次のようになります。
そもう（梳毛）
いそもの（磯物）
よそもの（余所者）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、なめらかな生地を生み出すテキスタイルの用語、波打ち際で手に入る自然の収穫物、そして新たな環境に訪れた人物を表す言葉を組み合わせました。共通する「そも」という響きが、職人が紡ぎ出す上質な素材の世界から、活気ある豊かな海辺の文化、さらに人と人との関係性を描く場面まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)