【シャトレーゼ】抹茶好きは注目！ 季節限定「抹茶スイーツ」3選素材や製法にこだわったスイーツがそろう「シャトレーゼ」。今の季節には、濃厚な香りやほろ苦さを楽しめる「抹茶スイーツ」が多数ラインアップされていて、手頃な価格で買えるのもうれしいポイントです。今回は、抹茶好きの筆者が実際に食べておすすめしたい、200円以下で買える「絶品抹茶スイーツ」3品をご紹介します。【画像】シャトレーゼ年間売上ランキング！3