「200円以下で抹茶を堪能…！」【シャトレーゼ】コスパ最強「季節限定の抹茶スイーツ3選」実食リポ
【シャトレーゼ】抹茶好きは注目！ 季節限定「抹茶スイーツ」3選素材や製法にこだわったスイーツがそろう「シャトレーゼ」。今の季節には、濃厚な香りやほろ苦さを楽しめる「抹茶スイーツ」が多数ラインアップされていて、手頃な価格で買えるのもうれしいポイントです。
今回は、抹茶好きの筆者が実際に食べておすすめしたい、200円以下で買える「絶品抹茶スイーツ」3品をご紹介します。
1. 「宇治抹茶ミルクプリン」194円
まずご紹介するのは、「宇治抹茶ミルクプリン」194円（税込）。シャトレーゼのプリンにはロングセラー商品が多いのですが、こちらは今の季節だけ限定の宇治抹茶を使用したプリンです。
ひと口食べると、抹茶の風味がふわっと広がるミルクプリンは、やわらかめのつるんとした食感が特徴的です。
プリンの上には、こしあんソースとホイップクリームがトッピングされ、こしあんの滑らかな口どけとホイップクリームのやさしい甘みが加わり、和スイーツならではのおいしさを存分に堪能できます。初夏に“ひんやりつるん”と楽しめる、和洋折衷スイーツです。
2. 「北海道産小豆と抹茶のふんわりロール」194円
続いて紹介するのは、「北海道産小豆と抹茶のふんわりロール」194円（税込）です。ロールケーキもシャトレーゼの人気商品の1つですが、抹茶フレーバーは今しか味わえない季節限定品。
国産抹茶を使用したスポンジで、ほろ苦い抹茶ホイップクリームとシャトレーゼ自家炊きの粒あんを巻いた一品です。
食べてみると、ほのかな甘みの中に国産抹茶の苦みが広がるスポンジ生地と、北海道産小豆を使用した粒あんのしっかりとした甘みがマッチ！
たっぷりの抹茶ホイップクリームは甘さ控えめなので、あんこと一緒に食べてもくどさがなく美味です。ふわふわ食感のロール生地と、とろけるクリームの口どけを軽やかに楽しめます。
3. 「宇治抹茶のホイップクリーム大福 北海道産小豆の粒あん入り」151円
最後に紹介するのは、「宇治抹茶のホイップクリーム大福 北海道産小豆の粒あん入り」151円（税込）。やわらかな雪平（せっぺい）生地で、宇治抹茶を使用した抹茶ホイップクリームとシャトレーゼ自家炊き粒あんを包んだ大福です。
手で持つと崩れてしまいそうなほど、ひと口食べると、ほろっととろける食感！ 雪平生地の中には、宇治抹茶のほんのりとした苦味を感じるホイップクリームがたっぷりと詰まっています。
抹茶の心地よいほろ苦さに加え、粒あんの甘みもふわっと広がる癒やされる味わいで、和スイーツ好きにはたまらない一品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」の季節限定品です。気になったスイーツがありましたら、ぜひお近くの店舗やオンラインショップでチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)