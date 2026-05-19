5月7日、紀子さまとご一緒に、「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の設立40周年を記念するイベントに出席された佳子さま。能登半島地震の際に子どもたちに配布したおもちゃなどを手に取り、説明を受けられた。この日佳子さまがお召しになっていたのは、繊細なカトレアの刺繍が印象的なロンパース。ブルーのボトムスはシースルー素材でできていた。「お召しになっていたのは、『ADELLY』というブランドのレイヤードスタイルロンパ