5月7日、紀子さまとご一緒に、「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の設立40周年を記念するイベントに出席された佳子さま。能登半島地震の際に子どもたちに配布したおもちゃなどを手に取り、説明を受けられた。

この日佳子さまがお召しになっていたのは、繊細なカトレアの刺繍が印象的なロンパース。ブルーのボトムスはシースルー素材でできていた。

「お召しになっていたのは、『ADELLY』というブランドのレイヤードスタイルロンパースという商品です。実は2023年11月、佳子さまがペルーご訪問時にお召しになり、大変話題になったワンピースと同じデザインです。ワンピースはボルドー、今回のロンパースはブルーということで、色違いのものを2着お持ちになっているようです。

ペルーご訪問時には、佳子さまのワンピース姿が報じられると、たちまち問い合わせたが相次ぎ、完売。“佳子さま売れ”現象が巻き起こったことも話題となりました。佳子さまは『ADELLY』のお洋服を数点お持ちで、何度もご公務でお召しになっています」（ファッションライター）

「ADELLY」の担当者に、今回佳子さまがロンパースを着用されたことで反響があったか問い合わせたところ、

《ご着用アイテムに関しましてお問い合わせがとても多く、多方面から取材依頼もいただいており、大変ありがたく感じております》

と回答があった。さらに佳子さまが“イロチ買い”をなさるほど、同ブランドを愛用されていることに関しては、以下のようにコメントした。

《カトレア刺繍のワンピースとロンパース以外にも、石川県を初訪問された際や「関東東海花の展覧会」を鑑賞された際のパンツスーツもお召し頂いておりまして、大変光栄に存じます。

佳子さまのご着用を通して国内生産ブランドとして興味を持って頂ける機会が増えたり、気品と華があるブランドとして広く知っていただけました。より喜んで頂ける作品をお届けしようとスタッフの士気も上がり、大変感謝しております》

お忙しくご公務に励む佳子さまの背中を、いつもお気に入りのお召し物がそっと押してくれているのだろう――。