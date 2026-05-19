ミラノ・コルティナ冬季五輪の銅メダルを掲げ、千葉県の公式キャラクター「チーバくん」と写真に納まる中井亜美選手＝19日午前、千葉県庁ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手（18）に、千葉県の熊谷俊人知事が19日、知事賞を授与した。中井選手は「この賞を誇りとして、大好きなスケートでさらに活躍して恩返しができるよう精いっぱい頑張っていく」と笑顔で話した。同県市川