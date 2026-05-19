台湾の半導体製造大手「TSMC」の子会社で、熊本県菊陽町の工場を運営するJASMの、2026年1月から3月期の決算が、初めて黒字になったことが明らかになりました。 純利益は約48億円 TSMCが公表した2026年1月から3月期の決算報告書によりますと、純利益は9億5138万台湾ドル、日本円で約48億円の黒字でした。 菊陽町にある第1工場は2024年12月に量産を開始し、自動車や電化製品などに使われる半導体を生産していて、今回初めて黒字に