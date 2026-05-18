国際情勢が緊迫する中、日本の外交・安全保障政策は大きな岐路に立たされています。自民党衆議院議員の逢沢一郎氏に現状の認識と今後の国会での取り組みについて聞きました。 【写真を見る】【国会報告】逢沢一郎氏（自民）「会長代行を務める日本・イラン友好議員連盟の立場から"湾岸地域の平和確保"に取り組みたい」【岡山】 《5月16日（土）イブニングニュースにて放送》 国際情勢の認識と日本の役割 ──まず、現在