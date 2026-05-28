2025年度、県内に寄せられた子どもの虐待に関する通告や相談は4893件に上り、過去最多となりました。28日、鹿児島市で開かれた「子ども虐待防止ネットワーク会議」で報告されました。28日、鹿児島市で開かれた「子ども虐待防止ネットワーク会議」。県内の児童相談所の職員や教育関係者などが出席し、虐待問題について意見を交わしました。2025年度、県内の児童相談所や市町村に寄せられた子どもの虐待に関する通