竣工式が開催された姫路天然ガス発電所＝18日午前、兵庫県姫路市大阪ガスは電力販売の拡大に注力する。生成人工知能（AI）やデータセンター普及に伴う電力需要が高まっているためだ。液化天然ガス（LNG）を燃料とする姫路天然ガス発電所（兵庫県姫路市）はグループ最大の発電所で、1号機が1月、2号機が今月1日に運転を開始。2026年度の販売量は前年比2割増を目指す。発電所で18日、関係者による竣工式を開催した。藤原正隆社長