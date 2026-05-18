「Nissy Birthday Entertainment 2026」 Nissy（西島隆弘）がひとつの節目となるアニバーサリーイヤーを記念し、「Nissy Birthday Entertainment 2026」を始動することが決定した。 2度目の全国6大ドームツアーを完走し、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだNissyが、新たなイベントを開催する。 第1弾として発表されたのは、2026年9月18日〜23日の6日間、ぴあアリーナMMで全8公演行われる、Nissy史上初となる