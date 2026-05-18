青森でクマの目撃が相次ぎ、市民を驚かせている。5月15日には、青森市の中心部のビルにクマが侵入し、その後、駆除された。クマが現れたのは、青森県庁や青森市役所といった官公庁や、飲食店が立ち並ぶ繁華街エリア。全国から観光客が訪れる「青森ねぶた祭」の開催場所とも重なる。東京でたとえるなら、霞が関や新橋周辺に、日中クマが出没したような衝撃だ。●青森ねぶた祭の開催に向け安全対策を検討青森ねぶた祭は、毎年8月2日