最長7回4安打1失点の好投で2勝目【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地のエンゼルス戦で7回4安打1失点の好投を見せ、今季2勝目（3敗）を挙げた。渡米後自己最多8三振を奪った。デーブ・ロバーツ監督は「素晴らしかった。どんどん良くなっているね。スプリットの感覚が非常に良かったと思うし、ファストボールのコントロールもとても良かった。