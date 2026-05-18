最長7回4安打1失点の好投で2勝目

【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地のエンゼルス戦で7回4安打1失点の好投を見せ、今季2勝目（3敗）を挙げた。渡米後自己最多8三振を奪った。デーブ・ロバーツ監督は「素晴らしかった。どんどん良くなっているね。スプリットの感覚が非常に良かったと思うし、ファストボールのコントロールもとても良かった。非常に効率的な投球だった」

4回にモンカダの右前適時打を許したものの、味方の大量得点に守られた。渡米後最長の7回91球（ストライク69球）を投げて4安打無失点。最速97.9マイル（約157.5キロ）だったが、無四球と安定感もあった。「無駄な四球がなかった。今日の投球には安心感を覚えたよ。四球がゼロということは、自分の球に自信を持っているということを示している」と語った。

4月まで5戦13四球だったが、5月は3戦3四球。5月は3試合で18回とイニングをしっかり稼いでいる。「打者を歩かせなければ、球数も少なくて済むし、より多くの打者と対戦できて、ゲームの深いイニングまでいける。自分の持ち球を信じて投げられたということ。それが最も重要なことだったと思う」と大きくうなずいていた。（Full-Count編集部）