平野紫耀（29）神宮寺勇太（28）岸優太（30）の3人組Number＿iが、米・アトランティック・レコードとレーベル契約を締結したことが18日、明らかになった。同レーベルはアレサ・フランクリン、レッド・ツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズら世界のトップアーティストを擁する老舗レーベル。日本人では80年代にラウドネス、最近ではONE OR EIGHTらが契約している。メンバーは日刊スポー