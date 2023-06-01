◇セ・リーグ阪神0─1広島（2026年5月17日甲子園）猛虎のブルペンに欠かせない左腕2人が、勝ちパターン復帰へ、そろって復調気配を示した。1点ビハインドで迎えた8回。まず登場したのは及川だ。「試合で投げるからには、無失点で帰ってきたい。その中で内容というところ。3人で（終われた）というところは良かった」先頭の二俣を二ゴロに封じると、続く代打・田村は三ゴロ。最後は大盛を左飛に封じ、これで3試合連続無