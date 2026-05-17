今をときめく憧れのあの人にも、挫折や下積み時代があったはず……。そこで今回は、圧倒的な美ジュアルと天真爛漫なキャラクターを兼ね備えたインフルエンサー・しげさんの、今に至るまでのサクセスストーリーに迫ります。飾らないしげさんの言葉に、背中を押してもらえるはず♡わたしと僕の物語今話題のあの人の人生のおハナシ。アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経