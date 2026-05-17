5月16日、俳優・高畑裕太が突如自身のXを更新。2016年に起こした不祥事をめぐり、釈明をつづった。「高畑さんは、2016年、映画撮影のために訪れたホテルで、女性従業員に性的暴行を加えたとして逮捕されました。女優・高畑淳子さんの息子であることに加え、当時はNHK連続テレビ小説『まれ』で演じた主人公の幼馴染役で話題に。知名度が急上昇していた時期のことでしたから、一連の報道は世間に大きな衝撃を与えました。最終的