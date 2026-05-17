二塁打＆三塁打＆盗塁…ダイヤモンドを駆け回った大谷【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間17日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦で2安打5打点の大活躍だった。第5打席では右翼線へ鋭いライナーを放つと、快足を飛ばして一気に三塁へ。相手の中継プレーが乱れる間にホームインした。ネクストバッターズサークルから見ていたムーキー・ベッツ内野手は「あれこそショ