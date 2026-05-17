フリーアナウンサーの皆藤愛子（４２）が１７日、東京競馬場で「ＢＳイレブン競馬中継」スペシャルトークショーに、フリーアナウンサーの森千晴（２６）、デイリースポーツの小林正明記者らと出演。この日行われるヴィクトリアマイルの予想を披露した。爽やかなブルーのワンピースで登場すると、客席からは「愛子ちゃ〜ん」「俳句詠んで」の声援が。本命には?カムニャックを指名。「向正面で落ち着いて、いつもの走りができれ