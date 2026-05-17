敵地・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場した【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間17日・アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。8回に快足を飛ばしてホームへ生還した。NHK中継で解説を務めていた小早川毅彦氏は「本塁打にしてほしいですがね」とコメントした。（Full-Count編集部）