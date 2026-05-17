古馬牝馬によるマイル女王決定戦、Ｇ?ヴィクトリアマイル（東京・芝1600ｍ）が５月17日に行なわれる。過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気は３勝、２着２回、３着２回と比較的安定した結果を残している。一方で、人気薄の激走もしばしば見られ、2024年には14番人気のテンハッピーローズが大金星を挙げて、３連単では90万円超えの高額配当が飛び出した。さらに、2017年には６番人気のアドマイヤリードが勝利し、２着に1