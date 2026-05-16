体型カバー & おしゃ見えを叶える「優秀ワンピ」→【GU】に売ってた、、！

露出が増えてくるこれからの時期は、どうしてもボディラインが気になってしまうことも……。ただし、“ただ隠すだけ”のゆったり服だと、コーデ全体がぼんやりした印象になりがち。そんな時こそ、シルエットにこだわった1枚を選んで、メリハリのある着こなしを意識してみて。【GU（ジーユー）】で見つけたティアードワンピなら、程よい甘さもあり、体型カバーしながらおしゃれ見えも狙えそうです。

ふんわり袖 × ティアードデザインの甘めワンピ

【GU】「ティアードチュニックワンピース（5分袖）」\2,990（税込）

ふんわり袖にティアードデザインを合わせた、甘く可愛い印象のワンピース。気になるお腹まわりや腰まわりを自然にカバーしながら、華やかな印象に導いてくれるアイテムです。五分袖タイプで、二の腕までさりげなく隠せるのも嬉しいポイント。短め丈なのでチュニックとしても着やすいバランスになっています。

パンツ合わせでラフな着こなしに

あえてパンツを合わせれば、気取りすぎないこなれた着こなしに。甘めデザインのワンピースも、ワイドパンツやジーンズとの組み合わせなら大人っぽく取り入れられます。ワンピースは高めの位置に切り替えがあり、パンツとレイヤードしても野暮ったく見えにくいのが魅力。胸元のリボンを結ばず垂らして、肩の力を抜いた印象に仕上げるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。