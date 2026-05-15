5月15日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。 チャンピオンシップのクォーターファイナルで敗退したアルバルク東京は、一挙5選手の契約満了を発表した。その中でセバスチャン・サイズと福澤晃平は、すでに移籍先が決まっており、後日新天地から加入が発表されるという。 茨城ロボッツは、『Bリーグドラフト2026』で