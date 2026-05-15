【5月15日の契約情報】A東京が一挙5選手の退団発表…ドラ2新人や中堅主力など複数年契約も

5月15日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。

チャンピオンシップのクォーターファイナルで敗退したアルバルク東京は、一挙5選手の契約満了を発表した。その中でセバスチャン・サイズと福澤晃平は、すでに移籍先が決まっており、後日新天地から加入が発表されるという。

茨城ロボッツは、『Bリーグドラフト2026』で全体2位指名した赤間賢人とのプロ契約合意を発表した。東海大学を中退しプロ挑戦を決断した20歳の契約期間は、2027－28シーズンまでの2年間で、3年目は選手オプションとなる。

また、ファイティングイーグルス名古屋は、保岡龍斗、杉本天昇の2選手と複数年契約での契約継続に合意した。来シーズンから新B2「Bワン」に参戦するクラブにとって、主力級の日本人選手の残留は朗報となった。

この日発表されたBリーグ所属クラブの契約情報一覧は以下のとおり。

◆■5月15日に発表されたBリーグ契約情報

＜選手＞



赤間賢人（茨城／新規契約）



堀陽稀（越谷／新規契約）



杉浦佑成（仙台／契約継続）



ジャワラジョゼフ（越谷／契約継続）



保岡龍斗（FE名古屋／契約継続）



杉本天昇（FE名古屋／契約継続）



鶴田美勇士（徳島／契約継続）



新本風河（三重／契約継続）



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セバスチャン・サイズ（A東京／契約満了）※移籍先決定済み



福澤晃平（A東京／契約満了）※移籍先決定済み



マーカス・フォスター（A東京／契約満了）



菊地祥平（A東京／契約満了）※現役引退



チェイス・フィーラー（佐賀／契約満了）※A東京への期限付移籍終了



モサクダミロラ（福井／契約満了）



内藤英真（福井／契約満了）



スンスーヤオ（福岡／契約満了）



テレンス・ウッドベリー（福岡／契約満了）



ヴィクター・ハート（品川／契約満了）

＜スタッフ＞



師玉祐一（SR渋谷／AC契約解除）



ラショーン・ブローダス（SR渋谷／AC契約満了）



矢代雪次郎（SR渋谷／AC兼通訳契約満了）



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栗原貴宏（佐賀／AC契約満了）



伊藤治矢（鹿児島／AC兼通訳契約満了）



堀田剛司（湘南／GM兼ASC契約満了）











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