食材の高騰が続く中、静岡市内で、安く購入できる店を発見しました！！こちらは静岡流通センターにある飲食店向けの食品問屋。店内にはさまざまな食品が山積みされていて、まるで倉庫のようです。(小倉屋小倉圭太郎社長)「ちょっと場外市場みたいなそういう売り場ですね。」そこには新鮮な野菜をはじめ精肉や鮮魚、冷凍食品まで1万点以上がラインナップ。プロも認める品質でありながら問屋なので値段は安く、さらに一般