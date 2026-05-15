四柱推命でどんなことがわかる？ さまざまなことが読み解けるがまずは自分を知ることから 四柱推命では、大きく２つのことを読み解くことができます。ひとつ目は命式から自分自身のこと、人生の傾向、つまり宿命と運命を読み解きます。もうひとつは運勢です。暦と命式を照らし合わせて人生の運気の流れを読み解きます。 本書では基礎として、八字から性格や才能・適職、恋愛・結婚、お金や仕事、心身の健康の傾向をみて、通